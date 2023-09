Bizarre staking bij voetbalduel in de Betuwe: ‘Eerst vond hij het te warm, daarna waren spelers al gedoucht’

Teruglezen Teruglezen: Appelpop dag 2 | Stagediven met John Coffey • Kraantje Pappie laat tent nog één keer springen

Ongekend heet is het, deze 30ste editie van Appelpop in Tiel. Maar ook op deze warmste editie ooit is het druk, drukker dan ooit zelfs. The Dirty Daddies, John Coffey, Krezip, Racoon: het is één groot feest. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder!