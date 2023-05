Brandweer bevrijdt jonge scholekster, vogel zat klem achter gevelplaat

Kapper John Bertine groeide uit tot begrip, na 66 (!) jaar verlaat legendari­sche kappers­zaak het centrum

Kappers in het centrum komen en gaan. Maar John Bertine bleef in de voorbije 66 (!) jaar áltijd fier overeind staan. Tot vorige maand. De karakteristieke kapperszaak is niet meer. Tenminste, niet in de binnenstad.