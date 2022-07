Cameratoezicht in Tiel is ondermaats, nieuwe exemplaren in aantocht

VIDEO Mooiste villa van Tiel voor 1,7 miljoen euro verkocht: ‘Oef, dat lag heel gevoelig’

Het Burgerweeshuis in Tiel, misschien wel de mooiste villa van Tiel, is verkocht. Woningcorporatie Thius legt er 1,7 miljoen euro voor neer en verbouwt het, zodat de oude functie in ere wordt hersteld: onderdak bieden aan jonge mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

28 juni