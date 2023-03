Celstraf voor 38-jarige Pool na aanrijden agent, die daarbij schot loste

Pas 21-jarige Tristan runt het stembureau in het kleinste dorp van West Betuwe: ‘Ik verwacht driehon­derd man’

Jongeren niet bezig met politiek? Tristan is 21 jaar, maar deze woensdagmiddag zelfs voorzitter van het enige stembureau dat Gellicum rijk is. Het dorp – met circa 350 inwoners de kleinste kern in de gemeente West Betuwe – gaat zijn stem goed laten horen, is woensdagmiddag de verwachting.