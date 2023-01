Clubs Tiel kunnen 50.000 euro lenen voor verduurzaming

Volledig scherm Zonnepanelen zijn bij steeds meer sportclubs te vinden. © Nicolai Peter

De gemeente doet dit al op kleine schaal via Stichting Solar Tiel, maar stelt daarvoor nu 500.000 euro extra beschikbaar. Daarmee kunnen minimaal tien Tielse club, maar afhankelijk van de hoogte van de aanvraag meer, een beroep doen op dit leenstelsel. Daarbij kijkt de gemeente vooral naar de grotere sportverenigingen.

De Tielse vroeg in september via een motie om een pakket steunmaatregelen. Het college heeft dat nu uitgewerkt. Doel is om het clubleven overeind te houden na eerst twee moeilijke coronajaren – met vaak minder inkomsten en dalende ledenaantallen – en vervolgens exploderende energierekeningen door de oorlog in Oekraïne.

Oude limiet te laag

Veel verenigingen konden eerder al een beroep doen op de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten. De nieuwe, uitgebreide Tielse leenmogelijkheid is vooral bedoeld om de clubs in de toekomst weerbaar te maken voor nieuwe energiecrises. Dat kan bijvoorbeeld dankzij de aanleg van zonnepanelen of warmtepompen, om zodoende zelf groene energie op te wekken.

De oude regeling had een veel lager uit te lenen totaalbedrag in het potje én er kende een limiet van 15.000 euro per club. In de praktijk zijn verenigingen vaak veel meer geld kwijt om goed te verduurzamen. De clubs lenen tegen een minimaal rentetarief, van rond de 1 procent.

Gratis energiescan voor mkb

Tiel wil ook wat doen om het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat door enorme energierekeningen in de problemen komt, te helpen. Maar omdat het daar om commerciële ondernemingen gaat, zijn de mogelijkheden een stuk beperkter. Zo is een leenfonds voor duurzame investeringen zoals bij het verenigingsleven niet toegestaan. Wat de gemeente wel mag aanbieden, is een gratis energiecheck en -advies voor ondernemers met een eigen pand. Daarbij moet worden gedacht aan winkeliers, maar ook kleinere zaken op de bedrijventerreinen. Hiervoor staat een potje van 37.000 euro klaar, waardoor al gauw zo’n honderd mkb’ers een gratis energiescan kunnen krijgen.

Nog geen club ‘omgevallen’

Met alle hulp voor het verenigingsleven is volgens wethouder Carla Kreuk vooralsnog geen enkele club in Tiel ‘omgevallen’. ,,Maar het blijft noodzaak om ze te wijzen op alle mogelijkheden die er zijn.” Ook blijven huurverhogingen voor de accommodaties achterwege en is er nog een potje van 100.000 euro in het leven geroepen voor clubs die acuut in nood dreigen te komen door extreme gas- of stroomrekeningen.

