Coalitievorming Tiel: eerst plooien gladstrijken na beschuldigen

Frederiek (24) verruilde de horeca voor het crematori­um: ‘Werk komt niet overeen, maar het type mens dat je moet zijn wel’

As fijnmalen, rouwbezoeken verzorgen, assisteren tijdens de dienst: werkte ze een jaar geleden nog in de horeca, nu heeft Frederiek van der Heide haar roeping gevonden in de uitvaartbranche. De coronapandemie leidde de Tielse naar crematorium De Linge. Of de bar en het bier niet lonken? ,,Nee, ik blijf hier.”

20 februari