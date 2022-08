De allermooiste truck komt uit Zoelen: ‘Zie mensen echt wel kijken op de snelweg’

Robert van Herk uit Zoelen is trots en blij. Zijn truck is op de veertigste editie van het grote jaarlijkse Truckstar-festival op het TT-circuit in Assen afgelopen weekeind uitgeroepen tot de mooiste truck van Nederland.

Het goudkleurig bord dat daarbij hoort, krijgt een plekje achter de voorruit: ,,Natuurlijk ben ik hartstikke trots. Je kan ons niet makkelijk over het hoofd zien’’, zegt Van Herk junior. ,,Mijn Scania RS-50 is een verlengde vrachtwagencombinatie.’’ Maar het is niet alleen de lengte die voor veel opzien zorgt: ,,Ik zie mensen echt wel kijken, ook op de snelweg ja. Mooi om te merken dat mensen zien dat ik heel erg mijn best doe voor deze prachtige wagen. De reacties zijn echt overweldigend.’’

Zijn vader, Peter van Herk, ziet vol bewondering hoe zijn zoon voor de Scania zorgt: ,,Hij is er echt heel druk mee, hij koestert die truck. Het is niet alleen de buitenkant, als je ziet hoe hij het interieur heeft gemaakt: prachtig. Er zit heel veel leer in de aankleding, ik vind het een plaatje en hij zorgt er heel goed voor. Ook aan de verlichting doet hij veel.’’

Bloemen en planten

Van Herk Blumen und Pflanzen transporteert al sinds 2000 vanuit Zoelen bloemen en planten, vooral naar Duitse supermarkten. Het is nu een beetje laagseizoen, maar maandag reed Robert van Herk met zijn truck vanuit het Tielse bedrijvenpark Medel alweer naar de veiling in Naaldwijk om een nieuwe lading planten op te halen. Van Herk: ,,Het is mooi werk en in zo’n mooie truck is het natuurlijk helemaal fijn rijden. Deze onderscheiding als mooiste truck van Nederland maakt het feestje natuurlijk compleet.’’

De prijswinnende truck van het Zoelense familiebedrijf is inmiddels twee jaar oud. Robert van Herk: ,,Ik verwacht er zeker tien jaar met veel plezier in te kunnen rijden. Het heeft best veel tijd gekost om hem zo mooi te maken, maar een fijne hobby mag toch tijd kosten?’’