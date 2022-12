De Bruin bereikte in korte tijd al honderd hondeneigenaren met gratis cursus: ‘Nog 1300 te gaan in Rhenen’

Voor de vierde keer in korte tijd geeft Robert Jan de Bruin in Rhenen een gratis cursus voor hondeneigenaren om hun viervoeters beter te begrijpen. ,,Met de cursus van maandag heb ik zo’n honderd plaatsgenoten met honden mijn verhaal verteld, nog 1300 te gaan.”

De Bruin heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het trainen van honden. ,,Zelf leer ik ook nog elke dag. Dus ik durf wel te beweren dat ik anderen wijzer maak. Grappig is dat juist de baasjes die denken hun hond wel onder controle te hebben, vaak extra sturing nodig hebben.”

‘Zien wat honden zeggen’

Hij begint maandag om 19.00 uur met de drie uur durende cursus Hondentaal & Communicatie. Plaats van handeling is de Buurtgarage aan de Valleiweg 16 in Rhenen. ,,Het is binnen en dus alleen voor hondeneigenaren. Het zou anders een flinke janboel worden. Aan de hand van voorbeelden en filmpjes laat ik zien wat honden zeggen en leer je ook het gedrag van andere honden te herkennen.”

Quote Je kunt veel ellende voorkomen als we onze honden en die van anderen beter begrijpen Robert Jan de Bruin

In het verleden deed De Bruin dat in samenwerking met de gemeente Rhenen. ,,Dat bloedde helaas een beetje dood. Ik vond het te belangrijk om ermee door te gaan, vandaar dat ik onlangs in de Buurtgarage ben begonnen. Overal in de stad kom je elkaar tegen. Op straat, langs de rivier en in het bos. Je kunt veel ellende voorkomen als we onze honden en die van anderen beter begrijpen.”

Hij geeft nog een paar voorbeelden. ,,Er bestaan zoveel misverstanden over hondengedrag. We horen op trainingen zo vaak: ‘Mijn hond is heel dominant’. En binnen een paar minuten wordt in het bijzijn van andere honden duidelijk dat het dier juist ontzettend angstig is. Dat vraagt een heel andere benadering.”

Misverstanden wegnemen

,,Of mensen die hun hond in een losloopgebied zo kort aan de lijn houden, wat bij het dier iets los maakt van: ik moet mijn baasje verdedigen. Dat wordt vooral gevoed door angstige opwinding die heerst bij het baasje. Tijdens de cursus hoop ik dit soort misverstanden weg te nemen.”

Er zijn nog enkele plekken vrij voor de cursus van maandagavond.

Aanmelden: hondencursus.rhenen@gmail.com

