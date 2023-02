Deelkastje voor Tielenaren die eindjes niet aan elkaar kunnen knopen: ‘Zien dit steeds vaker’

Bewoners zijn trillingen van bussen over de berm zat, wanneer doet de gemeente er iets aan?

Trillingen, vermoedelijk veroorzaakt door bussen die over de middenberm rijden. Elke dag weer. Bewoners aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen zijn het zat. Al meer dan een jaar willen ze dat de gemeente de klinkers verwijdert, zoals dat verderop in de straat in 2021 al wél gebeurde.