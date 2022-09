Deze artiesten mag je vandaag écht niet missen op Appelpop

Prins S. en de Geit. Haagse dance-pop sensatie die supertoffe en dansbare tracks produceert. De lyrics hadden zo bij Spinvis vandaan kunnen komen.



Goldband. Dé hype van nu met heel fijne songs op een 80s synthbeat. Het Haagse trio maakt zijn Appelpop-debuut en is al weken in de wandelgangen de meest genoemde must see.



Froukje. Deze jonge zangeres brengt herkenbare liedjes over haar onzekerheid en ‘wat in haar hoofd zit’. De stem van een generatie met rake teksten en een dikke liveshow.



Di-Rect. Heel simpel: de beste liveband van Nederland. Di-Rect zou zo maar de Appelpop-huisband kunnen worden genoemd, want de Haagse rockers stonden al acht keer eerder op Appelpop; voor het laatst in 2017.