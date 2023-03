Diermeel of diervoeder: strijd over trucks op Avezaathse landweggetje dendert door

Werkloos­heid in de Betuwe daalt, net als het aantal vacatures

In de Betuwe en Rivierenland is het aantal werklozen gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder zelfs met bijna een vijfde. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, dat ook vaststelt dat die in het laatste kwartaal van 2022 ingezette daling door lijkt te zetten.