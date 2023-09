Directeur Lingecollege op non-actief, andere directeur mag zich niet meer laten zien

met video Bé (81) is alwéér Nederlands kampioen tennis voor senioren: ‘Winnen blijft het leukste wat er is’

Met zijn bijna 82 jaar staat Bé Lenten meerdere keren per week op de tennisbaan. Hij speelt al jaren op hoog niveau. Afgelopen weekend werd hij twee keer Nederlands kampioen. ,,Ik sport minimaal tien uur per week. Dan blijf je in conditie.”