Dit is hoeveel inwoners uit de gemeente Tiel mogen stemmen voor Provinciale Staten

Man (52) die net vrij was en meteen inbraak­golf startte, krijgt fikse celstraf: ‘Ik vind Nijmegen een rotstad’

Een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor een reeks inbraken in Nijmegen. Ook moet hij zijn slachtoffers ruim 3000 euro schadevergoeding betalen. Opvallend: de man had nét een celstraf achter de rug voor een andere serie inbraken.