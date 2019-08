Doneersite uit de lucht, Patricia aangeslagen: ‘Je voelt je al bestolen en dan krijg je dit er nog bij’

Eind april werd de tandem van het zorggezin, speciaal aangepast voor de fysiek beperkte zoon Abel van Van de Lagemaat, gestolen bij de Jumbo in Tiel. Al snel werd een inzamelingsactie gestart: eerst via Tikkie, maar dat bleek beperkt in het aantal overboekingen.



Toen volgde een initiatief via Dream or Donate. ,,Dat leek een mooie oplossing”, verzucht Van de Lagemaat nu. ,,Maar dat was het dus niet.”

‘Dit wist hij al heel lang’

Het crowdfundingsplatform, opgericht door Nederlander Robert-Jan Mastenbroek, werd vandaag ineens uit de lucht gehaald. Ook de Facebookpagina ging offline. Volgens Mastenbroek een bewuste actie: hackers zouden de afgelopen maanden de ingezamelde bedragen hebben verhoogd, zodat een verkeerd beeld is ontstaan van hoe veel er was opgehaald.



Meer wil de eigenaar er niet over zeggen. ,,Het komt goed, iedereen krijgt zijn geld terug”, is het enige dat hij er over kwijt wil.



De Tielse moeder heeft haar bedenkingen. ,,Dit was al heel lang bekend bij hem, dan informeer je ons toch op tijd, dan doe je toch aangifte? Breng het meteen in de publiciteit: ‘Help mensen, er is iets gebeurd, ik heb hulp nodig’.” Zelf overweegt ze wel aangifte te doen.

‘Ik heb geen screenshots’

Een deel van het geld dat voor het gezin werd ingezameld - twee weken na de diefstal stond de teller al op ruim 2000 euro - heeft Van de Lagemaat gehad. ,,Als je aangeeft dat je uitbetaald wilt worden, dan duurt het weken. Bovendien gaat daar nog heel veel commissie van af.”



Na die eerste overboeking zijn er nog vele donaties geweest, maar wat de stand nu was? ,,Ik heb er geen screenshots van gemaakt, en ben nu alle gegevens kwijt. Wat er nog open stond, dat zal ik wel niet meer krijgen.”

‘De meeste verhalen zijn schrijnend’

Ze vindt het erg, voor al die mensen die zo vrijgevig waren om te doneren. ,,Het is vooral kwalijk dat je niet meer kunt zien wanneer wat gestort is, en de boodschap erbij. Die kans is de ontvangers ontnomen.



De mensen die gedoneerd hebben, hun vertrouwen is beschaamd. Zij zullen ook niet snel nog een keer doneren, op een andere website. Niet voor ons, maar in het algemeen.”

