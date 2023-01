‘Dronken’ vrouw draait door in Tiel: bijt en spuugt bij aanhouding na gooien van huisraad

Een vrouw uit Tiel heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag behoorlijk misdragen. Politie kreeg een melding over huiselijk geweld en eenmaal aangekomen bij de woning bleek de vrouw totaal ontspoord.

De woning in het noorden van Tiel (de politie wil de precieze locatie om privacyredenen niet bekendmaken) was bij aankomst van agenten een ravage. De bewoners hadden het volgens wijkagent Erwin van Dalen met elkaar aan de stok.

Volgens Van Dalen was het overduidelijk wie de boosdoener was. De vrouw was ronduit agressief en was niet tot bedaren te brengen. Ze gooide na aankomst weer met spullen. Haar huisgenoot probeerde dit te voorkomen, maar werd hard in zijn hand gebeten.

Hevig verzet

Agenten wilden de vrouw gelijk aanhouden, maar ze had weinig zin om mee te werken. Ze verzette zich hevig en begon te spugen. ,,Dat was echt zó smerig’’, vertelt Van Dalen een dag later aan de telefoon. ,,Gelukkig kunnen wij gebruikmaken van een spuugmasker. Die hebben we maar opgezet.’’

De vrouw is overgebracht naar een cellencomplex in Nijmegen. Wijkagent Van Dalen denkt dat ze veel te veel had gedronken, maar dat weet hij niet zeker. Hij hoopt dat ze inmiddels is afgekoeld en dat ze inziet dat haar gedrag niet door de beugel kan. ,,We gaan nu uitzoeken wat we het beste kunnen doen.’’

