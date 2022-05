Drukke ochtendspits op A15 en A12 door ongeluk en gevallen glasplaat

Tiel in de bres voor aangepaste bus voor zieke Astrid: ‘Wat ik wil, is kwaliteit van leven’

Astrid d’Olivat is ‘uitbehandeld’, zoals dat heet. Haar passie is eropuit gaan met haar man, in een camperbusje. Maar de oude bus is ‘niet meer reëel’. Reden voor vriendin Jojo een crowdfundingactie te starten. En menig Tielenaar haakt aan.

15 april