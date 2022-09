Duurzaam eetbaar fruit uit Kerk-Avezaath beet het spits af: zestigste editie van Fruitcorso van start

Duurzaam fruit

Om half twee zette de lange stoet zich in beweging om tweemaal het parcours aan de westzijde van de binnenstad af te rijden. Het spits werd afgebeten door de eetbare duurzame fruitwagen van Kerk-Avezaath. Ook de eerste grote corsowagen van Tiel is op het parcours.

Aan het eind van de middag, tijdens de tweede rondgang, zal duidelijk zijn welke corsoclub Varik gaat opvolgen als laatste winnaar het Fruitcorso. Varik zelf doet ook weer mee. In de optocht wandelt ook een groot regionaal samengesteld muziekkorps mee. Iedereen doet mee in het uniform van zijn eigen muziekkorps.



De clubs hebben tot laat in de vrijdagavond, soms zelfs de eerste uurtjes van zaterdag, geplakt met fruit, groenten, zaden en noten om de corsowagens zo kleurrijk en beeldend mogelijk aan te kleden. Het corso is dit jaar zelfs iets groter dan bij de tot nu toe laatste editie in 2019. Zoelen is de enige corsovereniging die aan alle zestig edities heeft meegedaan.