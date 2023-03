Een stortvloed van Oekraïense woorden in de klas: ‘In het begin is het misschien een beetje vreemd’

met videoOp het Lingecollege Lyceum in Tiel geven twee Oekraïense vrouwen, Olena en Margarita, les aan de eindexamenklas van de havo. In plaats van een les wiskunde of Nederlands, worden de leerlingen bedolven onder een Oekraïense woordenvloed. ,,Wij willen de leerlingen laten ervaren hoe het is om in een ander land te komen wonen, met een volkomen onbekende taal”, legt Margarita in het Engels uit.