Een uniek stukje oudheid ontdekt in Tiel, maar straks is daar niks meer van te zien: wat vinden jullie?

oproepDe bijzondere opgraving in Tiel is wel zo'n 4000 jaar oud en kan worden gezien als de eerste ‘kalender’ van Nederland. Maar die grond is éigenlijk bedoeld voor de uitbreiding van een groot bedrijventerrein. Over een paar jaar staat hier waarschijnlijk een grote industriële loods. Moet daar een stokje voor gestoken worden, of is niet erg dat hier gebouwd wordt?