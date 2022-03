Eindelijk weer Appelpop en Guus Meeuwis, Meau en Son Mieux maken hun opwachting

Verkie­zings­markt in Tiel: winkelend publiek hoeft niet bang te zijn voor opdringeri­ge politici

De verkiezingen komen eraan en dan staan de politieke partijen elkaar weer te verdringen op de zaterdag in de binnensteden om kiezers te lokken. Zo ook in Tiel, waar het zaterdag overigens rustig bleef in het zonnetje. Gelukkig zonder opdringerige flyeraars.

5 maart