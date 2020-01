Elise werd mishandeld tijdens nieuwjaarsnacht: ‘Het boeide hen niks, al hadden ze me doodgetrapt’

Update en video Brand gesticht in kliniek voor psychiatri­sche zorg in Tiel; brandweer ‘verplaatst mensen’

1 januari TIEL - In een pand van Pro Persona aan de Siependaallaan in Tiel is in de nieuwjaarsnacht brand gesticht. De brandweer heeft het vuur geblust en heeft naar mensen gezocht in het gebouw voor psychiatrische zorgverlening.