EMT kan ‘eindelijk’ uitpakken met muzikale mysterie-komedie: ‘Er wordt nog een moord gepleegd en iedereen is verdacht’

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Nico de Groodt van Elstars MuziekTheater over de detective-musical Curtains , die 14 en 15 oktober in thuishaven Tiel ten tonele wordt gebracht.

Vanwege twee lockdowns moest de musical Curtains van Elstars MuziekTheater tweemaal worden verplaatst. ,,Een dubbele dreun en het was best een klus om het moreel hoog te houden”, vertelt EMT-speler Nico de Groodt.



,,Maar al kostte het veel tijd om alles weer op te bouwen, we zijn er klaar voor om 14 en 15 oktober eindelijk in de Agnietenhof te kunnen spelen.”

Twee keer serieus, nu iets lichtvoetigs

Curtains is alweer de zesde EMT-musical en wordt omschreven als een ‘lichtvoetige detective-musical’.



De Groodt: ,,Hiervoor hadden we twee erg serieuze voorstellingen: Foxtrot en Titanic. Vooral Titanic had heel veel drama en liep ook nog eens slecht af. We willen veel publiek trekken en publiek is wel toe aan wat luchtigs. Wij zelf ook trouwens. Daarom Curtains: luchtig en een beetje frivool.”

Quote Iedereen moet in het theater blijven tot een politie­team onder leiding van inspecteur Frank Cioffi – de rol die ik speel – de moord heeft opgelost. Iedereen is verdacht. Nico de Groodt

De Curtains-cast bestaat uit ruim veertig spelende leden. ,,Daarnaast hebben we een 23-koppig orkest, dat voor livemuziek zorgt. De orkestleden komen uit een soort poule met musici van de Tielse muziekverenigingen KTVM en KTSM en ook uit lespraktijken. Er is ook wel een beetje een vaste kern, die graag en eigenlijk altijd meespeelt. Wij hebben dan ook een beetje de naam dat we goed voor onze orkestleden zorgen.”

Ambitie voor Broadway, maar drama op de bühne

Curtains speelt zich af in de theaterwereld. Een musicalgezelschap ambieert Broadway, maar bakt er op de bühne – getuige de vernietigende recensies – weinig van. Er speelt nog meer, zoals onderlinge relatieproblemen. ,,En dan wordt er tijdens een voorstelling een moord gepleegd”, zegt De Groodt.



,,Iedereen moet in het theater blijven tot een politieteam onder leiding van inspecteur Frank Cioffi – de rol die ik speel – de moord heeft opgelost. Iedereen is verdacht. Misschien is het de geldschieter? Of de regisseur? Publiek is getuige van alles en kan ook lekker meepuzzelen.”



Sterker: het publiek kan al een tijdje ‘meepuzzelen’. ,,De afgelopen weken plaatsen we op onze Facebookpagina plaatjes van mogelijke verdachten en mogelijke motieven. Een soort mugshots. Zo maken we publiek hopelijk nóg nieuwsgieriger om te komen.”