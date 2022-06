Familie Van Lidth de Jeude voor even terug in het Tiel waar hun voorvaderen regeerden

Lidl zint op supermarkt op Kwa­drant-ter­rein in Tiel, gemeente ziet er het liefst woningen

Supermarktketen Lidl heeft een plan ingediend om een tweede vestiging te openen op het oude Kwadrant-terrein aan de Nieuwe Tielseweg in Tiel. Een plek waar de gemeente het liefst woningbouw ziet; maar het is maar zeer de vraag of dat nog mogelijk is.

25 april