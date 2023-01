Felle brand in bestelbus op parkeerplaats Praxis Tiel

Huurwonin­gen voor middeninko­mens in De Plantage opgeleverd

In de meganieuwbouwwijk De Plantage in Meteren zijn vorige week twintig betaalbare en energiezuinige huurwoningen, speciaal voor middeninkomens, opgeleverd. Het is de bedoeling dat er meer huurwoningen worden gebouwd in de wijk die tot dusverre vrijwel uitsluitend koopwoningen telt.

