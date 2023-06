Flinke buitenbrand aan de Waalstraat in Tiel geblust

poll Partij voor de Dieren wil einde aan ‘dieron­vrien­de­lij­ke’ haringpar­ty in stadhuis: ‘Waarom geen asperge­feest­je’

De Nijmeegse Haringparty is dinsdag na drie jaar afwezigheid terug in het stadhuis. Wat de Partij voor de Dieren betreft, is dit meteen de allerlaatste. Die wil zo snel mogelijk af van het ‘dieronvriendelijke’ evenement op gemeenteterrein en pleit voor een alternatief: wat te denken van een aspergeparty?