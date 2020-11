Forum voor Democratie probeert crisis te bezweren bij Van der Valk in Tiel

UPDATETIEL - Forum voor Democratie streek maandagavond neer in het Van der Valkhotel in Tiel om daar te proberen de crisis in de partij te bezweren. Eerder op de dag werd al bekend dat partijleider Thierry Baudet opstapt . Die was zelf niet aanwezig in Tiel.

Na afloop van het crisisberaad gaf Eerste Kamerlid en vicevoorzitter Lennart van der Linden een korte toelichting: ,,We hebben vanavond geen afspraken gemaakt, alleen onze volksvertegenwoordigers bijgepraat.’’

Van der Linden noemt het aanstaande vertrek van Baudet ‘heftig’: ,,Maar vandaag heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen, dat valt te prijzen.’’

Jongerenvereniging

Van der Linden ging ook kort in op het al dan niet opstappen van Freek Jansen, voorzitter van de jongerenvereniging JFVD en rechterhand van Baudet. ,,De hele kwestie rond de JFVD is aan Forum gaan kleven en dat is schadelijk. Freek Jansen heeft daarom vanmiddag aangeboden zich terug te trekken als kandidaat. Wij hebben dat geaccepteerd.’’

Desondanks waren er de hele avond geruchten dat Jansen tóch op de lijst zou komen. Volgens Van der Linden is dat echter ‘zeer onwaarschijnlijk’.

Volledig scherm Lennart van der Linden geeft tekst en uitleg aan de pers na het crisisberaad in Tiel. © Raphael Drent

Afstand van de JFVD

De partij neemt voorlopig even afstand van de JFVD na al het rumoer van de laatste tijd. Het bestuur wacht eerst de onderzoeken af naar de omstreden uitlatingen die er in de jongerenbeweging zijn gedaan.

,,We hebben besloten om even een knip te zetten’’, zo omschrijft Van der Linden de nieuwe situatie.

Teleurstelling overheerst

Aan het eind van een lange en zware dag overheerst bij Van der Linden de teleurstelling over het einde van het tijdperk-Baudet. ,,Thierry meende in de hele kwestie rond de jongerenvereniging dat hij daar ook verantwoordelijk voor was en koos ervoor zich terug te trekken.’’

Een smeekbede om hem op andere gedachten te brengen, was tevergeefs. ,,Ik heb hem gevraagd: ‘doe dit niet, wij vinden jou de lijsttrekker, jij moet de klus klaren’.’’

Wat is weg?

Maar is het tijdperk-Baudet nu wel echt voorbij? Is de partijleider nu echt weg? ,,Wat is weg? Hij heeft aangegeven dat hij de nieuwe lijsttrekker zal steunen. En dat hij lijstduwer wil worden. Dat is hartstikke positief voor de partij.’’

En wie moet de nieuwe leider worden? Van der Linden: ,,Vandaag was een heftige dag, morgen gaan we bekijken wat de vervolgstappen zijn.’’ Daarvoor liggen alle opties nog open. ,,Wie wil zich kandideren? Gaan we verkiezingen houden of niet? Dat gaan we de komende tijd rustig bekijken.’’