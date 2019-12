Gastanker loopt vast op Waal bij Zennewijnen

Tiel doet, na aanslag met brandbom­men, mee aan landelijke proef beveili­ging ambtenaren en bestuur­ders

13 december TIEL - In de nacht van 6 op 7 februari werd met brandbommen een aanslag geplaagd op een woning van een ambtenaar in Tiel. Het is een van de redenen waarom Tiel nu is geselecteerd om mee te doen aan een landelijke proef.