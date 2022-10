Gastdocent trekt basisschoolkinderen uit eigen, vaak kleine wereldje

met videoTIEL - De Prints Mauritsschool en Prins Willem-Alexanderschool in Tiel-West hebben sinds kort regelmatig gastdocenten voor de groepen 7/8 staan. De scholen willen zo kinderen die ‘in een klein wereldje leven’ laten zien welke beroepen er allemaal zijn. ,,Ze zien in het dagelijkse leven weinig variatie in rolmodellen.”

Hoe lang er al mensen met een Turkse achtergrond in Tiel zijn? ,,Zeker twintig jaar”, vermoedt één van de zeven kinderen van Turkse komaf in groep 7/8. Het antwoord dat de Tielse stadsarcheoloog Ilse Schuuring als gastdocent geeft, zorgt voor ‘wow’ als reactie: ,,Al honderden jaren”, refereert ze aan een historische foto met daarop een man met Turkse achtergrond ‘die ook is geboren in Tiel’.

De Mauritsschool en Willem-Alexanderschool in Tiel-West hebben sinds kort regelmatig gastdocenten voor de groepen 7/8 staan. Een project om kinderen meer inzicht te geven in de mogelijkheden om zich met allerlei beroepen te ontwikkelen.

Relatief veel achterstand

,,Beide scholen hebben relatief veel leerlingen met een achterstand, die ook vaak leven in een relatief klein islamitisch wereldje. Sommigen komen hier binnen en spreken vijf woorden Nederlands”, zegt directeur Kristel Klokke. ,,Ze zien in het dagelijkse leven weinig variatie in rolmodellen. En je wilt ze uiteraard zoveel mogelijk kansen geven te ontwikkelen en te integreren.”

Dan moet het wereldje groter worden en dan is een bijna wekelijkse les met een gastdocent een mooie methode, zo is de redenering. De scholen krijgen er subsidie voor, want een Amsterdamse organisatie – ooit met het project gestart bij soortgelijke scholen in de Bijlmermeer – regelt alles.

Al eeuwen gemengde culturen in Tiel

Schuuring neemt de groep mee met verhalen die thuis anders hoogstwaarschijnlijk nooit verteld of digitaal opgezocht zouden worden. Over Romeinen in Passewaaij en Medel; dat er eeuwen geleden Afrikaanse soldaten in Tiel zaten. ,,Ook al zie je op afbeeldingen vaak witte mensen: er waren juist heel veel gemengde culturen in die tijd.”

En als ze vertelt over de historie van het Kalverbos, is de herkenning in de groep ‘oh, daar waar de fruitmozaïeken liggen’.

Discschijfje als historisch voorwerp

Nog boeiender wordt het als de kinderen zelf hun ‘historische voorwerpen’ mogen laten zien. ,,Tja, een discschijfje”, zegt Schuuring met een grote glimlach. ,,Dat is voor jullie al verre verleden tijd, maar in ons vak spreken we over oud als het meer dan 150 jaar is. Een deel van de groep gaat nu spulletjes tot duizend jaar oud bestuderen. Maar wel heel voorzichtig mee doen.”

En hups: ook alle kinderen handschoentjes aan. Na deze module ‘archeologie’ volgt de komende weken de module ‘politiek’.

Scholen gaan voor fusie én nieuwbouw

Dat het project op deze twee scholen plaatsvindt, is geen toeval. Het is de opmaat naar een volledige fusie én gezamenlijke nieuwbouw. ,,De Mauritsschool aan de Wadenoijenlaan is een oud pand en heeft weinig toekomst omdat de wijk vergrijst”, licht Klokke toe. ,,We hopen op de locatie van de Burgemeester Schullstraat één nieuwe school te bouwen. Dat moet over een jaar of vier, vijf gebeuren.”