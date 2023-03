Geen kapstok maar taktok: Ziekenhuis Rivierenland spoort oorzaak spraakproblemen op bij kinderen

Ester Selten geeft interieur­ad­vies voor mensen met autisme: ‘Thuis moet je je emmertje kunnen legen’

Het interieur is belangrijk voor iemand met autisme, zegt Ester Selten uit Nijmegen. ,,Thuis moet de plek zijn om op te laden.” Ze geeft advies over een autismevriendelijke inrichting en vertelt er binnenkort over in Wijchen.