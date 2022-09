Geen muntjes, wel bekertjes retour: prima systemen voor Appelpop

De nieuwe betaalsystematiek bij Appelpop - geen muntjes meer maar louter contactloos betalen - is organisatie én bezoekers uitstekend bevallen. Ook het bekertjes-retourbeleid deed het goed: er was veel minder afval op het Waalkadeterrein.

Muntjes eruit en betalen met bankpasje of telefoon heeft ook als voordeel dat drankjes anders geprijsd kunnen worden. Een biertje kon nu 3,50 kosten, terwijl voor een beker cola 3 euro werd gerekend; een wijntje mocht voor 4,75 euro mee. Met muntjes moest voor elk drankje die ene muntprijs worden afgerekend; of een veelvoud daarvan.

Honderden oplaadpasjes voor drank

Wie betalen per bankpasje of telefoon níét wilde, kon alsnog aan een aparte kassa op het terrein een soort dranktegoedkaart laten opladen. ,,Daar is op vrijdag tweeduizend keer een transactie gedaan", zegt Hans Olijve van Appelpop, waarbij velen het pasje vaker dan één keer zullen hebben opgeladen.

,,Zulke aantallen hadden we ook verwacht.” Omdat het op zaterdag zeker dubbel zo druk is, zullen er naar verwachting ook meer mensen zo'n oplaadkaart aanschaffen.

Contactloos betalen ging prima

Het aan de bar afrekenen met kaart of telefoon ging volgens Olijve vrijwel zonder problemen; er was slechts een enkele storing. ,,We hebben bij de Rabobank heel bundels van elk tienduizend transacties ingekocht. Hij heeft op het terrein niemand horen klagen over het nieuwe betalingssysteem. ,,Hooguit een paar vooraf op de sociale media. Maar dat was het ook wel.”

Volledig scherm Vooral zaterdag in de tweede helft van de middag stonden er lange rijen voor de drankbarren bij Appelpop. © dg

Ook het nieuwe bekertjessysteem verliep vlekkeloos. De clou hiervan: je koopt voor je eerste drankje een bekertje van 50 cent erbij, in de hoop en verwachting dat je die steeds inlevert als je nieuwe drank haalt. ,,En dan worden de ingeleverde bekers samengeperst en hergebruikt voor nieuw plastic", zegt Teus Blom van Appelpop hierover. ,,We noemen het een duurzaamheidsbijdrage.”

Een vrijwel schoon feestterrein

Het resultaat was vooral zaterdagochtend te aanschouwen. ,,Het terrein was nagenoeg schoon, terwijl we in voorgaande jaren een zee van plastic bekers op de grond aantroffen. Heel, heel veel bekers zijn aan de bar terugbezorgd.”

Ook over dit nieuwe systeem geen geklaag. Blom: ,,Echt iedereen reageert er heel begripvol op. De meesten hebben het inmiddels dit jaar al eens meegemaakt, bijvoorbeeld bij de Nijmeegse Vierdaagse.”