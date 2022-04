Gefeliciteerd! Maar liefst 36 lintjes voor bijzondere Rivierenlanders

Lintjesregen 2022Wie zich inzet voor de maatschappij, verdient een blijk van waardering: en een lintje is dan wel een kroon op dat werk, om in de sferen te blijven. Vandaag is de jaarlijkse lintjesregen, de dag waarop Rivierenland er 34 Leden in de Orde van Oranje Nassau bij krijgt; en twee Ridders.

Tiel (8)

Met een bus ging de burgemeester van Tiel vandaag langs acht adressen om de nieuwe Leden te verrassen. Te beginnen bij Frank Verhoef (70) die al ruim twintig jaar vrijwilliger is bij het Rode Kruis. Tijdens de covid-pandemie ondersteunde hij ook bij het bron- en contactonderzoek en waar nodig mensen vervoerd naar de priklocatie. Bij fietscrossclub De Weirijders kent ook iedereen Avendie Antonius van Ewijk (71), die daar ruim 20 jaar actief is als terrein- en kantinebeheerder. Mensen kunnen hem ook kennen van onder meer de Rode Kruis Bloesemtocht waar hij 15 jaar vrijwilligers was: al 7 jaar is hij nu docent Jeugd bij Sportvisserij Nederland.

Al 25 jaar is Jakob Baas (65) betrokken bij de Stichting Vrienden van het Vrijthof, een woonzorgcentrum in Tiel. Baas is tevens 7 jaar actief als webmaster voor de Protestante Gemeente Tiel en sinds kort ook voor de Wereldwinkel Tiel en de Groene Kerk Tiel. Bij de Protestantse Gemeente Tiel - en de Gereformeerde Kerk Tiel - kennen ze ook Wilhelmina Berdina Brinks – Veenendaal (74) die er al 45 jaar vrijwilliger is. Verder is zij onder meer bijna 30 jaar vrijwilliger bij het kerkkoor van de Gereformeerde Kerk Tiel geweest en was zij ruim 20 jaar betrokken bij de Interkerkelijke Musical Groep Tiel.

Nóg een bekende van de Protestantse Gemeente Tiel: Adrianus Frederik Stehouwer (78) is daar al ruim 45 jaar vrijwilliger. Verder is hij 17 jaar actief geweest in diverse bestuursfuncties en als chauffeur bij Buurtbusvereniging Waalzicht. Ook heeft hij in diverse landen missies uitgevoerd in het kader van het Project Uitzending Managers. Ook Marinus Arie van Dee (62) heeft een lintje na ruim 40 jaar actief te zijn als vrijwilliger bij Postduivenvereniging De Verwachting waar hij, naast bestuurstaken, in het vliegseizoen ook het beheer van het clubhuis op zich neemt. Gail Elizabeth Groen – Vernon-Smith (78) doet al meer dan 45 jaar van alles en nog wat bij tennisvereniging LTC Kellendonck; ook is zij al bijna 30 jaar actief als vrijwilliger bij golfvereniging De Batouwe. Sinds kort is zij vrijwilliger bij Klesteo Tiel en Stichting Tiel Centrum XL en de Vlindertuin.



De laatste is Gera Elisabeth van der Leun (56). Ze is an ruim 10 jaar intensief actief als vrijwilliger en coördinator bij Stichting Tiel Centrum XL. Zij is onder andere betrokken bij het Geveltuinenproject, de mobiele plantenkasjes en het project Magic Garden. Meer recent is zij als projectleider en vrijwilliger de drijvende kracht bij de totstandkoming van Vlindertuin De Zindering.

Volledig scherm Lintjesregen in Tiel. © Gemeente Tiel

Buren (3)

Ze mag dan uit Neder-Betuwe komen, Ada Cozijnsen-Schouten (70 jaar) kreeg in Buren haar lintje voor haar verdiensten daar. Ze is al sinds 1986 lid van muziekvereniging Amicitia in Lienden, organiseerden uitvoeringen, evenementen en acties, maakt schoon. Ze verricht ook naaiwerk, zoals een nieuw vaandel en het onderhoud van de uniformen. Verder collecteert ze onder meer voor het Oranjefonds en zet ze zich in voor de biljartsport. Betrokken bij sport is ook Dick van Ingen (72) die op nota bene zijjn verjaardag werd verrast op het terrein van FC Lienden, waar hij actief is als bestuurslid. Hij introduceerde het walking football in 2018 en doet er zelf aan mee. Om bij zijn eigen feestje te kunnen zijn, werd hij met een rode kaart van het voetbalveld gestuurd.

De Ridder van het stel is Arie van der Koppel (75 jaar) uit Buren: hij deed onder meer 18 missies naar ontwikkelingslanden op het gebied van veeteelt, waarmee hij bijdroeg aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Van der Koppel was onder meer ook penningmeester en voorzitter van Rotary Club Culemborg. Momenteel zet hij zich in voor De Groote Sociëteit in Tiel, waar iedereen altijd een beroep op hem kan doen. Datzelfde geldt voor Probusclub De Lingestroom. Sinds 1998 is de heer van der Koppel vrijwilliger bij Stichting Streekmuseum Baron van Brakell.

Neder-Betuwe (3)

Neder-Betuwe heeft er drie Leden bij. Edith Roelofsen-Geijtenbeek (65) ontvangt de onderscheiding voor inzet voor onder meer de bewoners van zorgcentra Elim Ochten en Appelenburg Dodewaard en voor de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard. Ook zette ze zich in voor Unicef en de Christelijke Plattelandsvrouwenvereniging. Aly Mijnheer-Breeman (59) heeft zich onder meer ingezet op het gebied van verloskunde, plaatselijk en in de regio. Ook was ze vele jaren betrokken bij het Buurtcomité Ochten, Dorpstafel Ochten en het Oranjecomité-Comité 4/5 Ochten-Eldik.

Evert Oskam (77) mag zich eveneens in het rijtje nieuwe Leden scharen. hij heeft zich ruim 40 jaar ingezet voor onder meer het kerkenwerk binnen De Voorhof, de Kesterense afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond, de Agrarische Natuurvereniging Lingestreek en de lokale afdeling van het Rode Kruis.

West Betuwe (13)

Vanaf 1970 is Wim den Boestert (1942) actief als vrijwilliger bij zangvereniging Crescendo uit Opijnen, twee decennia later begon hij bij de Hervormde Gemeente in dat dorp. Den Boestert is beheerder van het Hervormd Centrum ‘Maranatha’ en helpt bij met het schoonmaken van de kerk. Hij ondersteunt diverse personen met vervoer en het bieden van een luisterend oor. Marco Huijgen (1971) startte in 1983 als lasser bij Corsoclub Geldermalsen waar hij later ook bestuurslid was. Van 1989 tot 1996 was hij algemeen bestuurslid van wandelvereniging C.W.S.V. Prinses Marijke. Vanaf 2010 was hij diaken en nu is hij ouderling- kerkrentmeester van de Centrumkerk in Geldermalsen.

Anneke de Kock-Roza (1945) uit Vuren begon in 1975 als leidster van de zondagsschool; ook richtte ze onder meer de jeugdsoos op. Vanaf 1989 is zij ouderling en vrijwilliger bij Protestantse Gemeente Vuren en vanaf 2000 lid van de diaconie. Middenin de maatschappij staat ook Petra van Kuilenburg (1962). De Waardenburgse was medeoprichter van Corsoclub Neerijnen in 2000 en was onder meer vrijwilliger bij voetbalvereniging Waardenburg-Neerijnen-Combinatie, maar de meeste mensen zullen haar kennen als raadslid dat ze vanaf 2006 is. Ze was daarnaast jarenlang mantelzorger van haar ouders.

Maria van Maaren-Macleane (1945) was van 1987 tot 2005 bestuurslid van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, vanaf 1995 is zij vrijwilliger bij VluchtelingenWerk Nederland. Ze was jarenlang vrijwilliger bij de stichting Woon- en Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen en wijkouderling bij de Gereformeerde Kerk Herwijnen. Vanaf 2016 is zij chauffeur bij de stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik. Marianna van Meenen-Brugge (1941) uit Geldermalsen kennen velen als bestuurslid en vrijwilliger bij de Gymnastiek Vereniging Geldermalsen van 1959 tot 1987. Ook was ze onder meer jarenlang vrijwilliger bij de kleuterschool Pinkeltjesland en de lagere school Jan Harmenshof in Geldermalsen. Vanaf 2008 is ze lid van de lokale werkgroep Politieke en Maatschappelijke Scholingscursus (PSC) te Geldermalsen.

Onlangs nam Gert-Jan van Ochten (1956) uit Asperen afscheid als raadslid van de gemeente West Betuwe, een functie die hij in 2009 op zich nam. Hij is sinds 1963 actief als lid van voetbalvereniging Asperen. Zelf aan de bal, als trainer van de jeugd, bestuurslid en voorzitter. Johan Rombout (1952) uit Spijk zat tussen 1978 en 2013 in het bestuur van IJsclub Nooitgedacht Spijk & Vogelswerf. In 2001 was hij medeoprichter en later werd hij bestuurslid van de Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf. Sinds 2015 is hij bestuurslid van Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal in Vuren. Hij is lid van de technische dienst van het Sky of Hope WO2 en het Vliegeniersmuseum.

Martine Trappenburg-Verspuij (1956) doet vanaf 1979 van alles bij de Hervormde gemeente Hellouw en ze is onder meer vrijwilliger bij Zorgcentrum De Wittenberg in Haaften; sinds 1996 al. Ook was ze jarenlang collecte-organisator voor Fonds Gehandicaptensport. Adrianus Verwoert (1952) is sinds 1977 vrijwilliger bij de lokale werkgroep van Amnesty International. Hij kent een geschiedenis als ouderling en is sinds 1995 vrijwilliger bij 's Heeren-Loo.

Johanna Wassink-Elemans (1948) is sinds 1977 vrijwilliger en secretaris van de IJssportvereniging Alblasserwaard en was ze vrijwilliger bij het Christelijke Showcorps Gorcum. Vanaf 1990 is mevrouw penningmeester en vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Gorinchem. Er gaat ook een lintje richting Tilburg: Esther Ketelaars–van Gameren (1970) is sinds 2001 vrijwilliger bij 's Heeren-Loo in Geldermalsen. Ze coördineert een wandelclub voor mensen met een (meervoudige) beperking. Ook maakt mevrouw het mogelijk dat bewoners kunnen deelnemen aan de Avondvierdaagse. Aan het einde van ieder wandelseizoen organiseert zij het gezamenlijke diner.

De enige Ridder van het gezelschap is John Lammerts van Bueren (1962). De inwoner van Acquoy kreeg dat telefonisch te horen, omdat hij niet bij de ceremonie kon zijn. Hij richtte in 1993 mede het Technisch Comité op waar hij nu voorzitter van is en vervult de rol van erelid van de International Eight Metre Association, de 8-meter Klasse is een historische klasse van zeilboten. Door zijn inzet - onder meer uitgebreid historisch onderzoek - herleeft de internationale 8 Meter Klasse. Hij wordt gezien als ambassadeur ervan en is sinds 2008 lid van het selectiecomité van de America's Cup Hall of Fame, de oudste en meest belangrijke zeiltrofee ter wereld. Hij is de eerste en enige Nederlander.

Culemborg (9)

Culemborg heeft er negen nieuwe Leden bij. Ouassima Ahami bedenkt en organiseert al meer dan 20 jaar interculturele activiteiten voor vrouwen. Conny van Herwijnen zet zich sinds 2005 in voor de kwetsbare medemens. Ze neemt deelnemers bij Zorgboerderij De Witte Schuur onder haar hoede. Daarover gesproken: Gerrit Baart is vrijwilliger bij De Witte Schuur. Sinds zijn pensioen leert hij mensen met een beperking wat ze van hout kunnen maken, fungeert hij als buschauffeur: doet hij eigenlijk alles. En dat al sinds 2005.

Wie weleens met de Stichting museum Jan van Riebeeck te maken heeft gehad, kent ongetwijfeld Marjan Schuts. Zij zorgt er mede voor dat de tuin goed wordt onderhouden. Daarvoor stuurt ze enkele vrijwilligers aan maar werkt zelf ook mee. Sinds 2003 is ze ook vrijwilligster bij natuurmonumenten. Wim Holleman is al 40 jaar een zeer betrokken bestuurder en vrijwilliger in en voor het Jan van Riebeeck Huis en Museum. Hij open al jaren dagelijks de tuin van het museum voor publiek en houdt daar mede toezicht op. Ook heeft hij bijgedragen aan de deelname van het museum aan de jaarlijkse ‘pianowandeling’ in Culemborg. En hij bereidde met anderen het programma van de herdenking van de 400 jarige geboortedag van Jan van Riebeeck in 2019 voor.

Rika Visser zet zich al meer dan twintig jaar in voor de lokale tak Amnesty International. Nog altijd helpt ze mee met de sponsorloop Nacht van de Vluchteling van Stichting Vluchteling. Rob Entjes is al 24 jaar vrijwilliger bij de lokale afdeling van het Rode Kruis: eerst als hulpverlener, later werd hij instructeur. Sinds 2010 gaat hij – als motard - jaarlijks mee naar Tour du ALS. Entjes was ook 15 jaar vrijwilliger bij activiteiten op de kinderboerderij De Heuvel en Stichting Speeltuin.

En dan de laatste twee. Kees Kragten is al sinds 1976 actief als vrijwilliger, bij verschillende sportverenigingen zat hij in het bestuur of adviseerde hij bij verbouwingen. Hij was en is nog steeds actief voor de kerk. Jan van Kats helpt al ruim 20 jaar de medemens via Het RIBW en ElkWelzijn. Ook onderhoudt hij de tuin bij iemand die dat zelf niet meer kan.