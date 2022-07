Genieten op de tijdelijke strandjes bij Tiel, maar Rijkswaterstaat waarschuwt: ‘Ga het water niet in’

Maximaal tien nachten per jaar in Tiels hotel slapen, om ‘Poolse intrek’ te voorkomen

Tiel trekt alles uit de kast om te voorkomen dat nóg meer panden in de stad worden omgetoverd tot ‘Polencomplexen', permanente bewoning door Oost-Europese arbeidskrachten. Zo mag een nieuw minihotel aan de Tolhuisstraat in de binnenstad geen enkele gast meer dan tien nachten per jaar onderdak bieden.

10 juni