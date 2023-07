Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tiel vandaag

Bril, telefoon of trouwring verloren op Down the Rabbit Hole? Grote kans dat ie bij Stef ligt

Een zonnebril, sieraad of telefoon. Op een festival als Down The Rabbit Hole is het zó kwijtgeraakt. Ieder jaar blijven er tientallen spullen op het terrein achter, soms met grote emotionele waarde. Die zorgen achter de schermen voor een hoop werk. De reis van een gevonden voorwerp.