Gesloten, gesloten, gesloten: kroegen in de Betuwe slaan oud en nieuw massaal over

Voor actieve levens­beëin­di­ging bij kinderen is niets geregeld

Actieve levensbeëindiging is in Nederland, onder strenge zorgvuldigheidseisen, voor bijna iedereen die dat wil juridisch geregeld. Alleen niet voor kinderen tussen 1 tot 12 jaar. Over dat thema heeft Charlotte Parree (24) uit Meteren een masterscriptie gemaakt die deze maand beloond is met de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs.

29 december