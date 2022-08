‘Gestresste’ ex-werknemer die fruitbedrijf in brand zette moet tóch de cel in

update Vuurwerk naar hulpverle­ners op A50 gegooid, boeren op snelweg bij Tiel: ‘De strijd is nog niet gestreden’

TIEL - Een klein groepje boze boeren rijden dinsdagavond vanuit Tiel over de A15 richting Ochten en bij de afslag Ochten hebben ze hooibalen in brand gezet. De A50 bij Apeldoorn is aan één kant volledig afgesloten wegens drie flinke bermbranden.

28 juni