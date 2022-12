Had een Tielenaar jaren gespaard of tonnen illegaal verdiend en witgewassen?

Drama bij dierenpark Tiel: vogelgriep nekt 100 pauwen, fazanten en siereenden

Zo'n honderd (water)vogels worden dit weekend geruimd bij dierenpark Hertenkamp in Tiel. Vrijdag is daar vogelgriep vastgesteld. Alles wat vleugels heeft in het park, wordt nu door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gedood. ,,De emoties zijn heel erg hoog”, zegt de beheerder.

8 oktober