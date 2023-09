Hogere accijns op alcohol: meer dan 20.000 inwoners Tiel geraakt

Zes jaar lang zat Marja in het Nieuw-Zeelandse parlement, nu stopt ze: ‘We zijn geen robots, we zijn mensen’

Zes jaar zat ze in het Nieuw-Zeelandse parlement, vertegenwoordigde ze de Labour Party. Maar na twee termijnen vindt Marja Lubeck, die in Tiel opgroeide, het genoeg. Ze stopt als Member of Parliament.