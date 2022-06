Hopen op echte schatten onder de parkeervakken

Zo lijkt het iets te mooi dat een amateurarcheoloog vanaf 1965 tal van opvallende artefacten uit de grond trekt. Ongeveer 1500 vondsten van de bekende Tjerk Vermaning zijn volgens nieuw onderzoek nep, staat in het boek Valsheid in gesteente.



Met een beetje geluk kan menig Tielenaar dit jaar nog zelf de amateurarcheoloog uithangen. Het Bleekveld wordt bebouwd en daarvoor wordt er - weer - archeologisch onderzoek uitgevoerd. De bedoeling is dat het een publieksopgraving wordt, waar Jan en alleman aan kan meedoen; onder begeleiding uiteraard.



Inmiddels weet Tiel hoe het is om zich gepiepeld te voelen met grondvondsten. Weet u nog, in 2019? Het Gulden Vlies van ridder en Tiels ambtman Claes Vijgh bleek oud noch goud noch Vijghs bezit. Gevonden door een student in de grond bij Thedingsweert in de jaren 70, zo gaat het verhaal: maar de hanger die een schapenvacht symboliseert bleek vervaardigd in de jaren 50.



Maar tenzij iemand jaren geleden doelbewust nieuwerwets ‘oud’ spul onder de parkeervakken van het Bleekveld heeft gestoken, moet alles wat er uit de grond komt een stukje zijn van de puzzel die de Tielse geschiedenis heet. En daarmee per definitie de moeite waard voor zowel stad als inwoners. Laten we hopen dat het nodige materiaal het daglicht ziet.



En aan alle speurders: wel even goed opletten als een gouden schapenvacht je tegemoet glimt. Dat zou wel héél erg mooi zijn.