Is gevonden dna voldoende bewijs om Tielenaar te veroordelen voor 1,2 miljoen xtc-pillen in Bergharen?

Onderzoek naar grotere bende

Er loopt een ander onderzoek naar een grotere bende die zich bezig zou hebben gehouden met de productie van synthetische drugs, ook op de locatie in Bergharen. Ze gebruikten cryptotelefoons. De advocaat van de Tielenaar merkte op dat een dergelijke professioneel opererende groep misschien ook wel her en der blikjes uit afvalbakken had gehaald om valse sporen te creëren.

De politie kwam de pillendrukkerij in Bergharen per toeval op het spoor . Agenten gingen op 9 februari 2020 naar het adres aan de Wijksestraat omdat daar de moeder woonde van iemand die nog boetes open had staan. Ze zagen een grote houten schuur bij de woning waar een camera hing. Een Amerikaanse stafford bewaakte de loods.

Foto's van wapens verstuurd

De 39-jarige persoon met de achterstallige boetes heeft verklaard dat hij de camera had opgehangen, maar hij zei dat hij de ruimte had verhuurd en er niet meer was geweest. De huurders zouden hem foto’s van wapens hebben gestuurd en hij was bang voor ze geworden. Hij moest aanvankelijk vrijdag ook terechtstaan, maar zijn zaak werd aangehouden. Hij is dakloos en had niet de middelen om naar de zitting te komen.



,,Er moet hier grof geld zijn verdiend”, merkte de officier van justitie op. Hij ziet de verdachten niet als leidinggevenden. ,,Ik schat hun rol veel lager in. Maar ze hebben wel een rol gehad.”



De verdediging was het daar niet mee eens. De rechtbank doet uitspraak over twee weken.