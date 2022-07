Je eigen T-shirt bedrukken op de eerste dag van de ZinderZomerWeek

Klussen in de Maakplaats

Het bedrukken gebeurt in de zogenoemde Maakplaats, gevestigd in de bieb in Zinder. ,,We hebben een lasersnijder, vinylsnijder met een drukpers", zegt Thymo Lijnema. Hij is als projectmedewerker werkzaam bij Bibliotheek Rivierenland. ,,Die eerste kan hout of karton op vorm uitsnijden, maar je kunt er ook in graveren. De vinylsnijder werkt een beetje hetzelfde, maar dan voor stickers.” Die kan de snijder ook mooi uitsnijden. De stickers zijn ergens op te plakken, maar de vormen zijn dus ook op stof te drukken.



En, last but not least, is er een 3D-printer. Tijdens de Open Maakplaats kan eenieder met de apparaten aan de slag. Elke dinsdag en één keer in de maand op zaterdag: de eerstvolgende keer is op 23 augustus vanwege de vakantie die ertussen zit. Een half uur 3D-printen kost 2 euro, folie voor de vinylsnijder en multiplex voor de lasersnijder kosten elk 4 euro.