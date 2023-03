Karige Koningsdag dreigt in Tiel door tekort vrijwilligers: doorgaan activiteiten onzeker

Kwestie van Dirk ‘Waar stemmen we eigenlijk voor bij de komende verkiezin­gen?’

Ganzen vliegen in formatie door een troosteloos gekleurde lucht. Samen met mijn schoonfamilie wandel ik door de polder en we kijken hoe de vogels op zoek lijken naar een plekje om te pauzeren. Met een boel lawaai landen ze niet veel later in een omgeploegd weiland.