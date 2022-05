Kastje ontploft in hartje Tiel: geen gewonden, wel schade aan fietsen

met video Twee doden gevonden bij woning­brand in Geldermal­sen

Bij een woning aan de Emmalaan in Geldermalsen zijn maandagochtend twee lichamen gevonden. Dat gebeurde nadat er een korte brand woedde in de woning. De politie doet uitgebreid sporenonderzoek in en rond het huis en kan nog niets zeggen over de toedracht en de slachtoffers.

