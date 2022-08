Kim en Mâcé beginnen hun eigen makelaarskantoor kek!: ‘We zochten een maatje om mee te sparren’

mijn leven, mijn dromen Tigo Scheepers is dagelijks op de tennisbaan te vinden, in het spoor van idool Federer

Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Tigo Scheepers (16) uit Tiel. Hij zit op voetbal en tennis, wil later misschien wel voetbalcommentator worden en woont in een huis met zijn vader, moeder, broer Casper, hond Brownie en de katten Gin, Borre, Timmy en Balin.

19 juni