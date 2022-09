Kinderen in Ziekenhuis Rivierenland mogen nu met paspoort wensen aangeven: ‘Meer vertrouwen, minder angst’

kunst in rivierenland Expositie over 60 jaar Fruitcorso: van maquettes tot authentie­ke hofda­mejurk

De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Martin Heimans over ‘Corso Koorts’, een tentoonstelling over 60 jaar Fruitcorso in het Flipje en Streekmuseum in Tiel.

10:00