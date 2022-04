Kruidvat-bende die honderden producten buitmaakte gestopt dankzij alerte medewerker

Buit ligt in de auto

De auto van de verdachten was te zien op camerabeelden die waren gemaakt bij een diefstal in Sprang-Capelle. Deze auto werd later gevonden.



In het voertuig vond de politie in totaal 284 verpakkingen van buitgemaakte verzorgingsproducten. De waarde is ruim 8000 euro. De daders hebben volgens de politie toegeslagen bij filialen in Boxtel, Ulvenhout, Drunen, Vlijmen, Sprang-Capelle en Kerkdriel. De verdachten zitten vast en zijn voorgeleid.