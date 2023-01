Kruidvat Tiel net iets sfeervoller en ordentelijker dan andere filialen in Nederland

Is een Kruidvatwinkel gewoon een Kruidvatwinkel? Een van letterlijk bijna duizend van dezelfde soort in Nederland? Forget it , in de Tielse binnenstad weten ze beter. Filiaal Waterstraat is uitverkozen tot de beste van het land.

Het klinkt een beetje als de slager die zijn eigen vlees keurt annex wij-van-wc-eend, maar toch moet de jaarlijkse Kruidvat-van-het-jaarverkiezing volgens het bedrijf serieus worden genomen. Want het verschil zit ’m juist in de kleine dingen, die in de detailhandel oh zo belangrijk zijn.

Wat maakt Kruidvat Tiel-centrum nou net iets beter dan die andere 974 vestigingen? ,,De sfeer in de winkel tijdens de feestdagen, de aankleding in het algemeen en de positieve vibe waar we onderling voor zorgen”, somt filiaalmanager Kim Baart uit het juryrapport op. Daarmee werden ze vorig jaar eerst als beste aangewezen in de kleinere regio – district geheten – en daarna de grotere regio die Kruidvat ‘area’ noemt.

Moederbedrijf beslist

,,Daarvan zijn er zeven in het land, dus er waren zes ‘concurrenten’ voor die titel”, zegt de in Beneden-Leeuwen woonachtige Baart. ,,De uiteindelijke jurering wordt gedaan door directieleden van het moederbedrijf, die onaangekondigd binnen komen vallen. Ja, we kennen hun gezichten wel, dus dat gaf best opwinding binnen ons team.”

Nog een punt waarop ‘Tiel’ goed scoort: de omgang met de wijkagent. Baart: ,,We hebben helaas op deze locatie te maken met nogal wat winkeldiefstal of pogingen daartoe. We krijgen lof over de goede wijze waarop we dat probleem aanpakken.”

Netjes ingericht

Niet om collega’s af te kraken, maar wat ziet Baart voor verbeterpunten als ze – waar dan ook in het land – een ander Kruidvatfiliaal bezoekt? ,,Bij ons in Tiel is het altijd heel ordentelijk en netjes ingericht, dat zou in sommige andere winkels ook wel wat beter kunnen.”

Om de Tielse winst mee te vieren, kregen de eerste 125 klanten donderdag gratis gebak voorgeschoteld. Het personeel gaat als dank op een Europese stedentrip.

