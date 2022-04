Lintje voor Frank Verhoef: fijne Rode Kruiscarrière met één pijnlijk moment

80 uur werkstraf en contactver­bod geëist tegen Tielenaar (46) voor huiselijk geweld: ‘Regelmatig dood in de ogen gekeken’

Is een 46-jarige Tielenaar een ‘monster’ die zijn echtgenote tijdens hun huwelijk jarenlang heeft mishandeld? Of is hij het slachtoffer van een rancuneuze ex met een financieel motief? Overtuigd van zijn schuld eiste de officier van justitie dinsdag tachtig uur werkstraf tegen de man.

23 maart