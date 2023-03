Loods met schoolmeubilair voor de tweede keer getroffen door brand in Tiel

Er is vermoedelijk asbest vrijgekomen. Het gebied is daarom afgezet. Het pand wordt gebruikt als opslagplaats voor de spullen van Stichting Vrienden van Suriname. Ook zouden er wagens worden gebouwd voor het Kindercorso.

Hoe groot de schade is, is onbekend. Wel is duidelijk dat er een groot gat in het dak is gebrand.