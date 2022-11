Marcel werkte lang in de zorg, maar wil met ‘Handen die helen’ nu spirituele steun bieden

nieuw in rivierenlandRivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: De Gelderlander brengt ze in beeld. Dit keer energetisch therapeut, magnetiseur en tarotist Marcel Simons uit Tiel, die op 1 december zijn eigen praktijk aan huis start: Handen die helen.

Tielenaar Marcel Simons is ‘al van jongs af aan actief in de spirituele wereld’. ,,Ik heb ook zelf de nodige ervaringen gehad. Dat was ook wel een trigger om me gaandeweg verder in dat wereldje te verdiepen en om het spirituele pad te gaan bewandelen.”

Simons was een groot deel van zijn leven actief in de zorg. ,,Ik zorgde voor verstandelijk beperkten, voor bejaarden en ben bij de marine opgeleid tot ziekenverpleger. Kortom: ik heb wel de nodige ervaring en achtergrond.”

Combineren in eigen praktijk

Om zijn zorgvaardigheden en spirituele knowhow te combineren, besloot hij in 2007 een eigen praktijk te beginnen.

,,Maar destijds kon ik er nét niet van rondkomen. Nu ga ik opnieuw starten. Inmiddels ben ik vijftien jaar verder en er zijn nu ook meer mogelijkheden op reclamegebied: de social media. Ook komt er een site: handendiehelen.nl gaat binnenkort online.”

Beroepsopleiding tot tarotist

Simons is energetisch therapeut, magnetiseur en tarotist en helpt mensen aan de hand van magnetiseren en het leggen van tarotkaarten. Om zich tot tarotist te bekwamen, volgde hij een beroepsopleiding aan de voormalige School der Universele Wijsheid. ,,Magnetiseren is bij mij een aangeboren kwaliteit, die ik zelf verder heb ontwikkeld.”

‘Handen die helen’ opent 1 december officieel, aan de Liendenlaan 193 in Tiel. ,,Ik ben er voor iedereen met levensvragen, al segmenteer ik mijn doelgroep in drie delen. Zo richt ik me onder meer op mensen die in de reguliere zorg zijn uitbehandeld.” Simons kan hen onder meer begeleiden bij ‘een stukje acceptatie’ en hen helpen ze ‘weer in balans te brengen’.

Hoogsensitieve personen

,,Daarnaast ben ik er om hoogsensitieve personen zoals nieuwetijds- en kristalkinderen bij te staan in hun bewustwordingsproces.” Het derde segment omschrijft Simons als ‘spiritueel onderwijs’. ,,De mensheid maakt op dit moment een evolutieproces naar de vierde en vijfde dimensie door: het ascentieproces. Dáár kan ik mensen in begeleiden, dat is mijn pad.”

Volledig scherm Marcel Simons helpt mensen onder meer door hen te magnetiseren. © Maurice van Seben