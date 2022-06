Maximaal tien nachten per jaar in Tiels hotel slapen, om ‘Poolse intrek’ te voorkomen

In het pand zat tot enkele jaren geleden een babyspeciaalzaak maar het gebouw staat nu al enige tijd leeg. Vastgoedeigenaar Van Wijk - die in dat hoekje van de binnenstad veel panden in bezit heeft - wil er een klein hotel met restaurant in laten vestigen. Het gaat om een stuk of tien relatief eenvoudige overnachtingsmogelijkheden. Ook de voorgevel krijgt een oppepper en gaat een stuk aantrekkelijker ogen.